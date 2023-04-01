Джонсон победил Дацика, обратившись к Путину за гражданством России

В ночь на 1 апреля в эфире телеканала "РЕН ТВ" был показал бой между американским боксёром-ветераном Кевином Джонсоном (43 года) и российским спортсменом Вячеславом Дациком (42 года). Характерно, что для Дацика это второй боксёрский поединок подряд за последние шесть суток, а в предыдущем россиянин выиграл нокаутом в первом раунде гражданина Бразилии Джеронимо Дос Сантоса.

В бою же с Джонсоном Вячеслав Дацик проиграл решением судей, что было обусловлено заранее выверенной тактикой американца: известно, что Дацик является любителем использовать мощные оверхэнды, которые несмотря на свою разрушительность слишком заметны для противника, являющегося профессиональным боксёром с большим опытном.

Кевин Джонсон поступил грамотно, предпочтя работать вторым номером, осуществляя множество оборонительных манёвров и встречая Вячеслава точечными прямыми ударами по верхнему уровню. При этом сам Дацик действовал нерационально, и в ответ на пропущенные удары убирал защиту, демонстративно принимая новые джебы и кроссы в голову, возможно желая показать публике свою стойкость.

Тем не менее, судейскую коллегию такое поведение не впечатлило, ввиду чего американец Джонсон стал триумфатором данного боксёрского вечера. Позднее Кевину Джонсону традиционно для победителя вручили микрофон, и гражданин Соединённых Штатов разразился нетипичной для празднования речью.

Во время своего выступления Джонсон публично обратился к Владимиру Путину, заявив, что он любит Россию, хочет жить в этой стране и просит президента о предоставлении гражданства Российской Федерации. Стоит ли говорить, что присутствовавшие на трибунах россияне начали массово рукоплескать без пяти минут своему новому соотечественнику.