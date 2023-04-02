Байден снова терпит поражение на Украине, проигрывая «пиар-битву» Путину

Швед: белорусы, покинувшие родину, возвращаются, уже есть 56 заявлений

Андрей Швед на телеканале ОНТ сообщил о желании вернуться на родину белорусов, уехавших за границу после выборов 2020 года. На данный момент уже имеется 56 заявлений.