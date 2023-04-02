Байден снова терпит поражение на Украине, проигрывая «пиар-битву» Путину

Пол Госар считает, что бесконечные траты денег на помощь ВСУ вместо решения проблем американцев в собственной стране приведут к окончательному поражению Байдена.
Граждане США устали от постоянного финансирования войны на Украине.
Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин.
Также Пол Госар призвал Белый дом прекратить спонсировать другое государство.