Байден снова терпит поражение на Украине, проигрывая «пиар-битву» Путину

05:37 2023-04-02

Конгрессмен-республиканец Пол Госар в Твиттере написал, что глава США в очередной раз проигрывает Путину в битве на Украине, посылая новую порцию вооружения Киеву.

Пол Госар считает, что бесконечные траты денег на помощь ВСУ вместо решения проблем американцев в собственной стране приведут к окончательному поражению Байдена.

Граждане США устали от постоянного финансирования войны на Украине.

Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин.

Также Пол Госар призвал Белый дом прекратить спонсировать другое государство.