Митрополит Павел, настоятель Киево-Печерской Лавры, взят под домашний арест

До момента взятия под арест со стороны СБУ митрополиту Павлу были предъявлены обвинения в разжигании розни и поддержке российской стороны в украинском конфликте.

В доме настоятеля был проведен обыск и потом ему объявили о домашнем аресте.

Как заявили в СБУ, митрополит Павел (Лебедь) не раз оскорблял религиозные чувства украинцев, принадлежащих к другим конфессиям, и делал попытки внушить враждебное отношение к ним, а также поддерживал Россию и отрицал ее агрессию.

Как известно, судебный процесс по делу митрополита проходил в Киеве, но был прерван из-за ухудшения самочувствия подсудимого. Разбирательство перенесли на понедельник.

Ранее со стороны канонической Украинской православной церкви поступило предупреждение о том, что украинские правоохранительные органы попытаются осуществить силовой захват Киево-Печорской Лавры.