В ответ на призыв к миру в Украине, Мельник послал политиков ФРГ к черту

В открытом письме немецкие политики призывают канцлера ФРГ решать украинский конфликт мирным путем.
В ответ на это Андрей Мельник в своем Твиттере написал следующее:
Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту.
Идею остановить войну для заключения мира Мельник назвал "маразматической" и отметил, что граждане Украины не приемлют такие предложения.
Ранее Петер Брандт, сын бывшего канцлера Германии, написал Шольцу открытое письмо, призывая к завершению войны и мирным переговорам вместо усиления эскалации конфликта.
В послании Брандт отметил, что большинство немцев против политики, проводимой бундестагом.
Под этим документом подписались 200 политических деятелей ФРГ, представляющих Социал-демократическую партию.