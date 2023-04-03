В ответ на призыв к миру в Украине, Мельник послал политиков ФРГ к черту

В открытом письме немецкие политики призывают канцлера ФРГ решать украинский конфликт мирным путем.

В ответ на это Андрей Мельник в своем Твиттере написал следующее:

Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту.

Идею остановить войну для заключения мира Мельник назвал "маразматической" и отметил, что граждане Украины не приемлют такие предложения.

Ранее Петер Брандт, сын бывшего канцлера Германии, написал Шольцу открытое письмо, призывая к завершению войны и мирным переговорам вместо усиления эскалации конфликта.

В послании Брандт отметил, что большинство немцев против политики, проводимой бундестагом.

Под этим документом подписались 200 политических деятелей ФРГ, представляющих Социал-демократическую партию.