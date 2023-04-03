Гашинский: началась процедура передачи Софии Сапеги из Беларуси в Россию

Вечером 3 апреля юрист Антон Гашинский дал интервью журналистам, обнародовав сведения о том, что в Беларуси стартовала процедура по передаче в Россию Софии Сапеги, которая была приговорена к шести годам тюремного заключения в белорусской колонии за распространение персональных данных силовиков, призывы к расправе над ними и свержению государственной власти.

Гашинский утверждает, что он и его коллеги подали ходатайство в Минюст Российской Федерации с просьбой о переводе Сапеги в Россию, поскольку гражданкой именно этой страны является осужденная в Беларуси девушка.

Характерно, что ранее в пресс-службе Александра Лукашенко рассказали, что София Сапега подала официальное прошение на имя президента Республики Беларусь, попросив его о помиловании. Известно, что Сапега получила отказ на своё прошение ввиду недостаточности оснований для отмены наказания.

23 мая 2021 года в Минске произошла принудительная посадка самолёта компании Ryanair, который летел по маршруту "Афины-Вильнюс". Причиной для посадки самолёта с помощью сопроводившего его белорусского истребителя являлась информация о наличии бомбы на борту yanair, которая позже не подтвердилась.

Тем не менее, на борту воздушного самолёта оказались бывший белорусский оппозиционер и его девушка София Сапега, которые были незамедлительно задержаны правоохранителями.