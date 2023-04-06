Лукашенко: прогнозы Запада не оправдались, Беларусь и Россия смогли устоять

Александр Лукашенко о давлении со стороны западных стран:

Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. А когда было просто?

Глава Беларуси отметил, что два дружественных государства, Россия и Беларусь, решат все проблемные ситуации, связанные с западными санкциями.

Во время нынешней встречи с российским президентом Лукашенко вспомнил свой прошлый визит в Москву.

В тот раз лидеры обоих государств обсуждали вопросы импортозамещения в области микроэлектроники.

Общение происходил в том же кабинете, Путин и Лукашенко обсуждали, что делать дальше. Теперь, по мнению белорусского лидера, пришло время подвести итоги:

Оказывается, и здесь нашли возможность работать. И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали. Мы точно отработали зарплату, которую нам платят.

5 апреля в Москве прошла встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Российской Федерации Владимира Путина.