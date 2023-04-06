Китай может повлиять на исход украинского кризиса из-за своих тесных отношений с Россией

5 апредя французский президент отправился с визитом в Китай, где он и сделал свое заявление по поводу российско-украинской войны:

Важную роль может сыграть Китай, который имеет прочные взаимосвязи с Россией, подтвержденные в последние дни.

Лидер Франции прибыл на официальную встречу с Си Цзиньпином в КНР. Вместе с ним прилетела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По версии Le Monde, Макрон намеревался сподвигнуть председателя КНР оказать влияние на российское руководство в вопросе российско-украинских отношений.

В Париже уверены, что Китай - "единственная страна в мире, которая может повлиять на волю России".