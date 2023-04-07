В Пентагоне произошел «слив» секретных документов, касающихся наступления ВСУ

Спецслужбы Пентагона пытаются удалить попавшую в Сеть информацию, но пока безуспешно.

Соответствующие структуры США занимаются расследованием инцидента.

Что касается документов, оказавшихся в соцсетях, в них нет указания на дату наступления и места будущих решающих атак. Однако есть другие не менее важные сведения.

Сообщается о статусе военного конфликта на 1 марта этого года. Также имеется описание процесса организации новых отрядов ВСУ и обозначены их запросы в боевой технике.

Утечка секретной документации Соединенных Штатов случилась в начале марта. Кто и зачем "слил" важные сведения из тайников Пентагона в Сеть, пока неизвестно.