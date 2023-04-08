В Сети оказалась новая порция секретной информации Пентагона

Из публикации иностранного издания:

Новая порция секретных документов появилась на сайтах социальных сетей. Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае.

Как утверждает автор статьи, в интернете оказались свыше 100 документов секретного содержания, американские чиновники говорят о значительном ущербе, полученном от утечки засекреченной информации.

Опубликованные документы расходятся через соцсети и мессенджеры (Телеграм, Твиттер).

По словам Михаила Подоляка, слитая информация не более чем "фотошоп" и является провокацией спецслужб РФ.