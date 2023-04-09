FT: Италия пересмотрит сделку по продаже НПЗ «Лукойла» из-за обеспокоенности США

В материале сказано, что в январе нынешнего года «Лукойл» заключил сделку о продаже НПЗ компаниям G.O.I. Energy и Trafigura.

К 31 марта сделка должна была быть закрыта, но этого не произошло до сих пор. Ее сумма оценивалась в 1,5 млрд евро.

Но в США выразили беспокойство по поводу приобретения НПЗ малоизвестным фондом на Кипре, а также заподозрили причастность России к выкупу завода.

В результате итальянским властям пришлось детально изучить все нюансы сделки и тратить время на направление запросов.