Гармаш сообщил, что создатели картины Чебурашка уже вовсю трудятся над ее продолжением

Сергей Гармаш перед показом "Чебурашки" в городе Геническ Херсонской области пообщался с журналистами.

По словам одного из исполнителей главных ролей в фильме, создатели проекта во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко вовсю работают над второй частью полюбившегося зрителям "Чебурашки".

Ни в какие детали съемок продолжения картины Гармаш посвящать не стал, отметив, что она еще в процессе создания. Даты выхода новой части проекта также называть не стал.

Напомним, что премьера "первого" "Чебурашки" состоялась 1 января текущего года, побив все возможные рекорды и став самым кассовым фильмом в истории российского кино.