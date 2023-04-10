Дачник-эксперт рассказал о процедуре посадки кабачка весной для раннего урожая

Огородный эксперт объяснил, как добиться от кабачка раннего урожая.

Семена на рассаду высеваем в апреле. В открытый грунт она пойдет через 30-40 дней.

Сроки посева надо выбирать в соответствии с вашим климатом и временем, когда вы собираетесь переносить кабачок на грядку.

Если будете делать пересадку в конце мая, то сажайте семена в конце апреля. Главное, чтобы высаживание растений проходило при отсутствии заморозков по ночам.

Итак, пересаживаем подросшую рассаду в грунт после 25 мая. По лунному календарю лучше дни - это 30, 31 мая или 1,2,5 июня.

Подкармливать надо, подождав 2-3 недели после пересаживания овоща в открытую грядку.

Подкормка делается из компоста или перепревшего навоза и воды.