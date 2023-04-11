NDP: Зеленский отдаст Польше западные земли Украины за помощь в контрнаступлении

08:04 2023-04-11

Согласно публикации польского журналиста Марека Галася в Niezależny Dziennik Polityczny, Зеленский обещал отдать Польше западную часть Украины, если Варшава поможет провести контрнаступление.

Как заверяет обозреватель, на такой шаг президент Украины решился, "зная, что объявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США усиливается".

Сделка между лидером Польши и главой Украины, помимо передачи западных территорий страны, предполагает продажу польским бизнесменам крупных украинских предприятий в обмен на погашение внешнего государственного долга.

По словам Галася, Зеленского сейчас ненавидят не только "его собственные люди, но и все, кто вложился в него как в прибыльный проект".

Так как глава Украины не в состоянии спрятаться от США, он "должен найти средства рассчитаться с Западом любой ценой, даже путем территориальных уступок".