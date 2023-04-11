Как заверяет обозреватель, на такой шаг президент Украины решился, "зная, что объявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США усиливается".

Сделка между лидером Польши и главой Украины, помимо передачи западных территорий страны, предполагает продажу польским бизнесменам крупных украинских предприятий в обмен на погашение внешнего государственного долга.

По словам Галася, Зеленского сейчас ненавидят не только "его собственные люди, но и все, кто вложился в него как в прибыльный проект".

Так как глава Украины не в состоянии спрятаться от США, он "должен найти средства рассчитаться с Западом любой ценой, даже путем территориальных уступок".