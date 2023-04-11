WP: Спецслужбы США сомневаются в успехе контрнаступления на Украине

Согласно документам, украинские военные могут «намного упустить» первоначальные планы по возвращению удерживаемых Россией территорий, пишет газета.

Все дело в том, что Киев испытывает трудности с увеличением численности войск, боеприпасов и снаряжения.

Издание выявило обеспокоенность правительства США состоянием военных действий и сообщает, что спецслужбы советуют прислушаться к мнению критиков, которые призывают США и НАТО к более активным усилиям для достижения решения конфликта путем переговоров.

Оценка в документах с грифом «совершенно секретно» относится к началу февраля.

В нем также говорится, что украинское контрнаступление, вероятно, могло привести лишь к «скромным территориальным приобретениям».

Согласно этим документам, стратегия Киева сосредоточена на возвращении оспариваемых территорий на востоке с одновременным продвижением на юг, чтобы перерезать сухопутный мост России к оккупированному полуострову Крым.

По его словам, устойчивость российской обороны и отсутствие подготовки и боеприпасов на украинской стороне, вероятно, осложнят ход контрнаступления и увеличат потери.