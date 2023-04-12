Daily Mail: Джо Байден оттолкнул Риши Сунака в аэропорту Белфаста на глазах у журналистов

23:15 2023-04-12

Издание Daily Mail пишет о дипломатическом промахе, который Джо Байден допустил во время визита в Великобританию.

Самолет американского президента приземлился на военном аэродроме в Белфасте, где его встречал премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Сразу после приземления Джо Байден отмахнулся от Сунака на глазах у журналистов, которые сочли этот жест оскорбительным.

Американский президент спешил поздороваться с королевским представителем Дэвидом Маккоркеллом. Он также обнялся с послом ВСА в Великобритании Джейн Хартли.

В материале сказано, что для британского премьера этот момент должен быть стать особенным, но вместо этого создалась неловкая ситуация.