Daily Mail: Джо Байден оттолкнул Риши Сунака в аэропорту Белфаста на глазах у журналистов

Самолет американского президента приземлился на военном аэродроме в Белфасте, где его встречал премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Сразу после приземления Джо Байден отмахнулся от Сунака на глазах у журналистов, которые сочли этот жест оскорбительным.

Американский президент спешил поздороваться с королевским представителем Дэвидом Маккоркеллом. Он также обнялся с послом ВСА в Великобритании Джейн Хартли.

В материале сказано, что для британского премьера этот момент должен быть стать особенным, но вместо этого создалась неловкая ситуация.