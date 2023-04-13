Daily Mail: Байден пренебрежительно оттолкнул Сунака в аэропорту Белфаста в присутствии прессы

Американский президент Джо Байден попал в скандальную ситуацию.

На глазах у представителей СМИ он отказался от общения с премьер-министром Риши Сунаком и просто отстранил его руками, сразу переключив внимание на других людей.

Daily Mail:

Кто-то может назвать это дипломатическим оскорблением: президент Соединенных Штатов быстро избавился от внимания премьер-министра после приземления в Белфасте.

Как известно, Риши Сунак, премьер-министр Британии, возлагал большие надежды на встречу с Байденом, намереваясь разрядить обострившиеся отношения между Лондоном и Вашингтоном.