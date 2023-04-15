Полковник Макгрегор: у Украины нет шансов оккупировать Крым

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и “американский путь”… Я вас умоляю!», — выразил своё мнение отставной американский полковник.

Кроме того, Макгрегор с уверенностью заявил о том, что в настоящее время Украина является деспотичным государством, которое напоминает «однопартийную фашистскую модель», а не суверенное и независимое, демократическое, правовое государство с республиканской формой правления.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно, никаких обсуждений Москва ни с кем вести не будет.