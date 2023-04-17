Словакия приостановит импорт зерна из Украины вслед за Польшей и Венгрией

В понедельник днём, 17 апреля, словацкий премьер-министр Эдуард Хегер опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где публично заявил, что администрация Братиславы приостанавливает импорт украинского зерна и другой продукции, в том числе сельскохозяйственной. Хегер отмечает, что по вопросу прекращения импорта украинских аграрных культур сегодня будет проведено рабочее заседание в правительстве.

Характерно, что неделей ранее постоянное представительство Словакии в Европейском Союзе предложило разработать специальный механизм, который позволял бы Украине закупать собственное зерно для его недопущения на рынки Европы, где оно мешает реализации местной сельскохозяйственной продукции.

Предложение постпредства Словакии высоко оценили в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии и Чехии, поскольку данные государства больше прочих страдают от профицита зерна, поступающего из Украины, обилие которого подрывает способность местных фермеров продавать свои культуры.

В минувшую субботу правительства Польши и Венгрии также запретили импорт украинского зерна, которое попадает на рынки Европы без соответствующих пошлин, что фактически делает его конкуренцию с местной продукцией той же сферы недобросовестной. Предполагается, что в ближайшее время Болгария тоже импорт зерна из Украины.

Известно, что после заключения черноморской зерновой сделки польские фермеры неоднократно устраивали масштабные акции протеста, включающие в себя перекрытие дорог в Украину, тем самым выражая своё несогласие с поступление зерна из данной страны.