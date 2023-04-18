18 апреля журналисты американской газеты Politico обнародовали интервью с высокопоставленным европейским чиновником, который на условиях анонимности рассказал, что администрация Брюсселя прогнозирует начало нового Майдана на Украине после завершения российской спецоперации.

По мнению опрошенного политика, украинцы хотят увидеть перемены в собственном государства, и если на старте СВО они поддерживали Владимира Зеленского, то после её завершения отношение к президенту Украины может смениться на апатию и разочарование со стороны местных граждан.

В то же время респондент Politico отмечает, что за время своего президентства во время спецоперации Зеленский продемонстрировал управленческие тенденции к авторитаризму и "закручиванию гаек", поступательно подминая все сферы жизнедеятельности страны под себя, о чём свидетельствует нашумевший "закон об олигархах".

Накануне экс-советник Кучмы Олег Соскин публично заявил, что среди украинской общественности царит атмосфера "революционного взрыва", ввиду чего жители государства могут произвести попытку насильственной смены власти из-за усилившегося недовольства деятельностью Владимира Зеленского.

Характерно, что ранее бывший российский президент Дмитрий Медведев выразил уверенность в исчезновении Украины как отдельного государства по итогам СВО.