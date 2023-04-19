Полиция пришла к Киево-Печерской лавре, заблокировав входы в монастырь

Днём среды, 19 апреля, пресс-служба Православного союза журналистов Украины сообщил, что украинские полицейские прибыли к зданию Киево-Печерской лавры, незамедлительно начав блокировать все помещения храмового комплекса, включая ближайшие здания местного монастыря.

В то же время персональный юрист лавры Никита Чекман утверждает, что сотрудники национального заповедника Украины смогли незаконно проникнуть в одну из построек на территории Киево-Печерской лавры, забравшись в неё через окно. Отмечается, что украинские полицейские содействовали происходящему.

По словам Чекмана, проникнув в одно из зданий лавры, украинские активисты целенаправленно повредили её имущество, поломав замки, после чего опечатали помещение. Известно, что опечатанным оказался 39-ый корпус Киево-Печерской лавры, а правоохранители не позволяли монахам препятствовать противоправной деятельности.

29 марта Министерство культуры Украины призвало представителей Украинской православной церкви покинуть территорию лавры в Киеве. Позднее глава украинского Минкульта Александр Ткаченко допустил, что монахи Киево-Печерской лавры могут остаться в ней, если они перейдут в неканоническую Православную церковь Украины.

Наместник лавры и митрополит УПЦ Павел (Лебедь) отказался выполнять вышеуказанные требования, после чего был заподозрен Службой безопасности Украины в сотрудничестве с Россией и помещён под домашний арест.