Золото батьки Махно: сокровища украинского атамана безуспешно ищут и сегодня

Нестор Махно по праву считается одной из неординарных фигур русской истории. Об одних только богатствах ходит немало легенд. Что именно имеется в виду?

Как утверждает писатель Александр Андреев, написавший книгу-исследование об анархисте, в первые два года существования группировки Махно она еще не была бандой грабителей в привычном понимании, сообщает Рамблер.

Это подтверждают приказы командования, которые запрещают грабежи и бандитизм. Но уже через пару лет, отмечает Андреев, махновцы не гнушались квартирами деникинских офицеров. А затем, ввиду отсутствия объектов грабежа в лице буржуев или пролетариата взялись даже за крестьян.

Но это мелочи по сравнению с тем кушем, который достался атаману благодаря его коллеге атаману Григорьеву. Если верить автору издания «Последний приказ Нестора Махно» Сергею Богачеву, Григорьев спрашивал у махновцев, что у вас за предводитель, если у него «золотого запасу нема».

Тем самым Григорьев вносил раздрай и смуту в ряды армии Махно. Начальник контрразведки группировки батьки Лев Задов доложил боссу, что «красный комдив» ограбил Одесский банк и разжился 124 килограммами золота и серебром, а еще - монетами царской чеканки.

Григорьева убили соратники Махно и захватили станцию Александрия, где базировался эшелон с золотом.

По словам Александра Андреева, драгоценности махновцы закопали в Дибровском лесу. Так считает и другой исследователь - писатель Николай Метелкин. Метелкин считает, что, покидая Украину, атаман не решился взять с собой казну.

И дело не только в том, что ноша была слишком тяжела. А в том, что Махно надеялся вернуться: тогда все были уверены, что большевики пришли ненадолго. В качестве косвенного доказательства писатели приводят тот факт, что в Париже, куда мигрировал Нестор Махно, он жил очень скромно.