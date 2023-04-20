Дэвис: Запад должен заставить Зеленского начать переговоры с Путиным

«Я понимаю, что многие отвергнут это предложение, но США должны оказать давление на Зеленского, чтобы он добивался урегулирования кризиса при помощи переговоров», — написал отставной американский подполковник.

Дэвис выразил свою уверенность в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине является выполнимой задачей, но на Западе никто не выберет этот мир, так как практически никто из тех, кто находится у власти, не хочет мира.

Военный считает, что для достижения прочного мира, лидеры Запада должны в частном порядке сказать Зеленскому, что бессрочная военная, политическая и финансовая поддержка со стороны западных стран закончится к определенному времени, и поэтому он должен заключить с Путиным наилучшую сделку, чтобы положить конец существующему конфликту.