По данным Forbes, Павел Дуров обеднел больше всех российских миллиардеров

На этот раз 38-летний программист и бизнесмен Павел Дуров стал самым обедневшим российским бизнесменом, сообщает СтапрХит.
Состояние Павла Дурова за минувший год сократилось на 3,6 миллиарда долларов и теперь составляет „всего“ 11,5 миллиарда.
Причина кроется в падении котировок фирм-конкурентов Telegram, что отразилось на стоимости этого мессенджера. В итоге Дуров с третьего места в списке богатейших россиян сместился на десятое, — цитирует издание источник.
И напоминает, что создатель Telegram в прошлом году открестился от РФ.
Он много лет назад уехал из России и не собирается возвращаться. Павел хочет, чтобы публика знала, что он недавно стал гражданином Франции, — рассказывал СМИ представитель предпринимателя.
СтарХит подчеркнул, что еще относительно недавно, в 2014-м, Павел Дуров назвал семь причин, по которым не нужно эмигрировать из России.
В этом списке - низкие налоги, свобода самовыражения, природные богатства, талантливые люди, красивые девушки, большой потенциал развития в разных сферах, культурное наследие.
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