По данным Forbes, Павел Дуров обеднел больше всех российских миллиардеров

На этот раз 38-летний программист и бизнесмен Павел Дуров стал самым обедневшим российским бизнесменом, сообщает СтапрХит.

Состояние Павла Дурова за минувший год сократилось на 3,6 миллиарда долларов и теперь составляет „всего“ 11,5 миллиарда. Причина кроется в падении котировок фирм-конкурентов Telegram, что отразилось на стоимости этого мессенджера. В итоге Дуров с третьего места в списке богатейших россиян сместился на десятое, — цитирует издание источник.

И напоминает, что создатель Telegram в прошлом году открестился от РФ.

Он много лет назад уехал из России и не собирается возвращаться. Павел хочет, чтобы публика знала, что он недавно стал гражданином Франции, — рассказывал СМИ представитель предпринимателя.

СтарХит подчеркнул, что еще относительно недавно, в 2014-м, Павел Дуров назвал семь причин, по которым не нужно эмигрировать из России.

В этом списке - низкие налоги, свобода самовыражения, природные богатства, талантливые люди, красивые девушки, большой потенциал развития в разных сферах, культурное наследие.