60-летняя Валюшкина снова вышла замуж за очень перспективного мужчину

Елена Валюшкина сочеталась узами брака в очередной раз. На этот раз ее избранником стал не артист, с которыми она нахлебалась горя.
Нынешний супруг звезды экрана - финансист по имени Андрей.
Знаменитость представила возлюбленного, беседуя с корреспондентами федерального канала.
Известно, что мужчина души не чает в своей половинке, стараясь ежедневно радовать ее приятными мелочами. Познакомились нынешние супруги на дне рождении общих друзей.
Валюшкина ценит любимого мужчину еще и за то, что он сумел найти подход к ее уже взрослым наследникам.
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