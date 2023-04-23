60-летняя Валюшкина снова вышла замуж за очень перспективного мужчину

13:45 2023-04-23

Известная актриса Елена Валюшкина, которая успела отпраздновать свой 60-летний юбилей, снова вышла замуж. Кто же избранник знаменитости?

Елена Валюшкина сочеталась узами брака в очередной раз. На этот раз ее избранником стал не артист, с которыми она нахлебалась горя.

Нынешний супруг звезды экрана - финансист по имени Андрей.

Знаменитость представила возлюбленного, беседуя с корреспондентами федерального канала.

Известно, что мужчина души не чает в своей половинке, стараясь ежедневно радовать ее приятными мелочами. Познакомились нынешние супруги на дне рождении общих друзей.

Валюшкина ценит любимого мужчину еще и за то, что он сумел найти подход к ее уже взрослым наследникам.

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