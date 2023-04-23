__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__
В соответствии с законодательством Республики Беларусь оставлять комментарии могут
только зарегистрированные пользователи
Светлана Репина
Американский сенатор Пол Рэнд заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить оказывать Украине безудержную помощь.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что доминирование американского доллара завершится через пять лет.
Сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай Песков рассказал, как отреагировала семья на его решение вступить в ЧВК «Вагнер».
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал союзников увеличить поставки оружия Киеву.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что специальные «плащи-невидимки» помогают российским военным незамеченными подобраться к противнику ночью.
На Горьковском автомобильном заводе начался выпуск автомобилей, относящихся к классу гольфкаров.
Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер в своем материале пишет, что США должны сменить власть на Украине.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__