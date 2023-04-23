Садовод-любитель рассказал, что он добавляет в лунки, пересаживая рассаду томатов

20:13 2023-04-23

Положив питательные вещества в ямку при посадке, можно сэкономить на удобрениях в дальнейшем и хорошо укрепить будущие растения уже на начальном этапе роста.

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