Новак: в 2023 году Россия нарастит поставки газа в Китай по трубопроводу на 50%

Он отметил, что в прошлом году китайской стороне было поставлено 15 млрд кубометров российского газа, а в этом году поставки планируются в объеме 22 млрд кубометров.

По его словам, газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в ближайшие два года.

Ранее Главное таможенное управление Китая сообщило, что в январе-марте стоимость поставок трубопроводного газа из России выросла в 2,2 и составила 1,76 млрд долларов.

Среди всех стран, в которых Китай закупает газ, первое место занимает Туркмения, которая увеличила объемы поставок в январе-марте на 14%.