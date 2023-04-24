Нарколог Шуров: употребление энергетиков за рулем повышает риск аварии

Врач объяснил, что во время употребления таких напитков происходит сильное возбуждение центральной нервной системы.

Но после того, как действие энергетика заканчивается, происходит обратная реакция, и внимание водителя притупляется, отсюда высокий риск аварии.

В энергетических напитках в большом количестве содержатся таурин, кофеин, стимулирующие добавки и сахар.

Все это притупляет усталость, создает ощущение, что энергии еще много. Но на самом деле сил человеку хватит примерно на полчаса.

После этого водителя начинает клонить в сон. Если это происходит достаточно резко, риск ДТП возрастает в разы.