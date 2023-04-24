Лучшие и проверенные сорта овощей для посадки, которые полюбили наши огородники

Свёкла:

Овощ, не требующий разъяснений, без него о борще не стоит и заикаться. Так вот уже несколько лет я выращиваю сорт столовой свёклы «Багровая» - это округлая, иногда слегка приплюснутая свёкла имеет очень насыщенный багровый цвет, без белых колец.

Отличается очень сладким вкусом. Борщ с ней всегда имеет замечательный цвет и вкус.

Свекла - Багровая:

Вторым овощем выступает морковь. Сорт «Крепыш», коническая морковь, способная давать урожай даже на тяжелых грунтах, имеет повышенное содержание сахара.

Она великолепна как в свежем, так и в вареном, тушёном виде. Морковь обычно потребляется в большем количестве, чем свёкла, поэтому всегда сажаю ее в два раза больше.

Морковь «Крепыш»:

Без лука трудно обойтись в кулинарии, а полезные свойства этого овоща нам просто необходимы. Давно выращиваю все известный сорт салатного лука «Эксибишен».

Выращивание в однолетнем цикле через рассаду, всегда приводит к отличным результатам. Ни стрелкования, ни болезней, ни луковой мухи, ни гнилей. Этих неприятностей «Эксибишен» почти полностью лишен.

Единственным его недостатком является непродолжительное хранение в домашних условиях 3-4 месяца. Но зато урожайность выше всяких похвал. Луковицы до 700-900 гр не редкость. Свежий салат из него превосходен, частый участник нашего стола.

Лук Эксибишен:

Белокочанная капуста уж точно должна быть в огороде. Предлагаю попробовать сорт «Мегатон» это набирающей популярность сорт имеет уникальную особенность подходить для большинства целей.

Крупные кочаны, часто превышающие 8-10 кг., имеют плотную структуру, поэтому способны храниться до 3-4 месяцев. При этом капуста достаточно сочная, с высоким содержанием сахара, что позволяет использовать ее для свежих салатов и квашения на зиму.

Огурцы:

Сорт «Карапуз» создан специально для консервирования. Растение с активным ветвлением, прекрасно подходит для выращивания на грядках, устойчиво к жаркой погоде, отлично сопротивляется большинству заболеваний.

Небольшие крепкие корнишончики долго не перерастают, плодоносит продолжительный период.