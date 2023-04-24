Ученые Университета Сан-Диего обнаружили пользу манго для людей с лишним весом

В рамках исследования оценивались показатели людей в возрасте 18-55 лет с индексом тела выше 26.

Их разделили на группы, средний вес в каждой группе составлял 94 кг. Участники первой ели манго, второй – нежирное печенье.

Эксперимент продолжался 12 недель. По итогам исследования выяснилось, что в группе, получавшей манго, состав кишечных бактерий оказался более здоровым.

При этом ни в одной группе не наблюдалось побочных эффектов, связанных работой желудка и кишечника.