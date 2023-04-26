Роспотребнадзор назвал «арктур» самым заразным штаммом коронавируса

Этот штамм способен быстро поражать большие группы людей за короткое время, у него самая высока контагиозность.
Попова посоветовала принять меры для защиты от вируса, особенно при ослабленном иммунитете.
Для этого необходимо чаще мыть руки, а также пользоваться маской, постараться сократить посещение людных мест.
Глава Роспотребнадзора отметила, что темп снижения заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__