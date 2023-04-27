Скотт Риттер полагает, что Зеленский и его окружение не увидят завершения специальной военной операции в том статусе, который они имеют сейчас.

К тому моменту они будут лишены всех своих полномочий, нынешнее правительство Киева просто исчезнет.

Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда спецоперация закончится.

Бывший офицер американской разведки заявил, что Российская Федерация не будет отвечать за долги и контракты киевского режима, который перестанет существовать.

Все предыдущие договоренности лишившихся полномочий украинских властей будут отменены.