Согласно источнику Do Rzeczy, Раймунд Анджейчак, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, определил весомое преимущество Российской Федерации в военном конфликте с Украиной.

Польский генерал уверен, что финансовые возможности России позволяют ей продолжать участвовать в СВО, в то время как у Украины денег на ведение дальнейших военных действий нет.

Киев находится в трудной экономической ситуации и очень быстро расходует свои средства.

Также Анджейчак отметил, что национальная безопасность Польши сейчас под угрозой.

Это связано с недостатком боеприпасов и состоянием военной промышленности, которая не может обеспечивать Украину вооружением и одновременно пополнять запасы собственной страны.