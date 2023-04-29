Экс-разведчик Риттер: американцы покинут Украину, оставив её ни с чем

Риттер считает, что не получившим желаемых результатов Соединённым Штатам не приходится иметь дело с катастрофическими последствиями своих действий, когда они убегают от столкновения, как это произошло в Афганистане или Вьетнаме.

«Когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе, у разбитого корыта», — сказал отставной американский разведчик.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в администрации США сообщило, Белый дом беспокоится о том, что украинское контрнаступление не оправдает ожиданий.

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО оказала военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта.