Юрий Кнутов: ВСУ начали наступление на Крым, а Россия должна бить по Очакову

«Противник ищет бреши в нашей ПВО, поэтому использует беспилотники. Учитывая майские праздники, такие удары сейчас будут только нарастать», - предупредил эксперт.

При этом Кнутов не исключил, что именно 9 мая, как символ России будет использован нацистским режимом для начала массовой акции на фронте.

Для эффективного подавления наступательных действий противника Кнутов предлагает использовать уже зарекомендовавшие себя корректируемые авиабомбы большой мощности с дальностью в 40 км.

«Они очень эффективны и наносят противнику разрушительные потери», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что имеющийся у ВС России потенциал вооружений сможет отодвинуть противника на 40-50 км от линии фронта и к ВСУ «останутся только «Хаймарсы»». При этом эксперт отметил, что «мы уже не та армия, что полгода назад».

Среди объектов, по которым предложил сосредоточить атаки ВКС России Кунтов назвал Николаев и Очаков.

«Очаков – это не только военно-морская база Украины, но уже и база НАТО. Киев должен осознать, что наши ответные удары будут гораздо болезненнее, чем их удары», - отметил эксперт.

Напомним, что недавний массированный удар по штабу ВСУ в Николаеве привел к уничтожению не только офицеров ВСУ, но и натовских инструкторов, что получило резонанс.