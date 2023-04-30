Евровидение-2023: украинские ЛГБТ-солдаты вдохновились песенным конкурсом

Репортеры пообщались с такими ЛГБТ-солдатами и узнали подробности об их службе в последний год.

«Я не знала, выживу ли я», — рассказала авторам Антонина Романова (на фото справа), солдат, воевавший на украинской линии фронта: «Мне пришлось пройти два километра под сильным огнем по грязи, под дождем, ночью — с минометом и всем снаряжением, которое было чрезвычайно тяжелым. Это было выше моих физических сил. Сомневаюсь, что смогу пройти через это еще раз».

Это реальность для Антонины, которая идентифицирует себя как небинарную и которая вместе со своим девятнадцатилетним партнером Александром приняла решение оставить свою жизнь в качестве театрального режиссера в Киеве и сражаться на передовой.

Их работа варьировалась от рытья траншей и уклонения от стрельбы до кормления 150 солдат в передовой военной столовой — самая тяжелая работа из всех, шутят солдаты.