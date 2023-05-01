Полезная хвойная подкормка, которая подойдет для роз, жимолости, томатов и клубники

Хвоя просто напичкана полезными веществами, фитонцидами, смолами, которые отваживают вредителей с участка.

Готовится очень просто. Соберите иголки, измельчите и наполните выбранную емкость на три четверти, потом залейте туда воду и варите 5-10 минут. Настаивайте жидкость три дня.

Готовый настой можно хранить в бутылках в темном месте на холоде.

Из полученного концентрата берем 1 часть и разбавляем ее 9 частями воды. Этим раствором поливаем растения под корень.

Чтобы не произошло закисления грунта, в удобрение добавляем ЭМ препараты, можно также внести скорлупу яиц. Подкормка хорошая, но есть растения, которые плохо реагируют на смолы.

Поэтому не даем жидкое хвойное удобрение всем подряд. Хорошо отзываются на него цветы: розы, тюльпаны, лилии, хризантемы, астры, циннии, незабудки, крокусы, лаванда.

Но можно порадовать таким угощением также помидоры или клубнику.

Удачным выбором подкормка из хвои станет для растений, которые любят кислый грунт, - для жимолости, голубики, брусники, гортензии, рододендронов.

Опавшую хвою также можно применять в качестве мульчи, из нее делают компост, формируют теплые грядки.