Отказ Запада принять Украину в НАТО и Евросоюз - это настоящий удар в спину

Как полагает Соскин, союзные государства нанесли Киеву удар в спину, не позволив вступить в альянс и стать членом Евросоюза.

Страна на грани полного краха и летом может случиться окончательный развал.

Летом все это кончится. Денег нет, а нет денег — значит, пенсии нельзя будет выплатить. Нужно 4-5 миллиардов в месяц. А где их взять?

Ранее, Соскин высказался по поводу предстоящего контрнаступления. Политик уверен, что Зеленский серьезно рискует своим президентским креслом.

В Украине на сегодняшний день очень сложная ситуация во всех важнейших отраслях, включая финансовую, социальную, экономическую, политическую, религиозную сферы.

Украинцы все еще надеются на наступление, но это "последнее, что удерживает население от внутреннего взрыва".