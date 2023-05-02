Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Данный запрет будет действовать со второго мая по пятое июня текущего 2023 года.

Однако украинская агропродукция может продолжать перевозиться транзитом через эти страны Восточной Европы.

Отмечается, что украинские пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех остальных странах-участницах Европейского союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался председателю Евросовета Шарлю Мишелю на запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд европейских стран, призвав «решить ситуацию».