Согласно источнику, Патрушев обозначил свой взгляд на взаимоотношения Украины и США, беседуя с корреспондентом газеты "Известия".

По словам секретаря Совета безопасности России, в Белом доме выбрали "неонацистскую линию" по отношению к Украине.

Патрушев заявил, что Соединенные Штаты сделали из страны объект эксплуатации природных ресурсов.

Что будет с людьми, вынужденными уезжать из страны и искать лучшей доли в других государствах, это Вашингтон совершенно не интересует.

По мнению Николая Патрушева, американское правительство активно способствует продолжению военного противостояния Москвы и Киева.

При этом сохранение за Украиной статуса самостоятельного государства в планы Белого дома не входит.