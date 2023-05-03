Дмитрий Медведев призывает «устранить Зеленского»

Бывший президент России Дмитрий Медведев в среду призвал к «устранению» президента Украины Владимира Зеленского в отместку за предполагаемую атаку беспилотников на Кремль, которую Москва приписывает Киеву, который со своей стороны отрицает свою причастность.

«После сегодняшнего теракта нет другой альтернативы, кроме физического устранения Зеленского и его клики», — написал в Telegram замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что силам ПВО РФ удалось уничтожить два ударных беспилотника, нацеленных на Кремль.