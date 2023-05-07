ВОЗ: коронавирус никогда не удастся полностью искоренить

Он пояснил, что это связано со способами передачи коронавирусной инфекции от животных к человеку.
Райан отметил, что в таких условиях людям остается только бороться с последствиями, которые вызывает COVID-19.
По его мнению, существует реальная возможность положить конец чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, возникающих из-за коронавируса.
5 мая ВОЗ объявила от обмене статуса глобальной пандемии коронавируса, который действовал в течение 1150 дней.
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