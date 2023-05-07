la Repubblica: коммунальные услуги в Италии за 10 лет подорожали на 68,7%

Согласно данным ассоциации по защите прав потребителей Codacons, за тот же период доходы населения выросли только на 11,5%.

В среднем итальянская семья платит за электроэнергию, газ, воду и вывоз мусора по 1625 евро в год.

При этом электричество в стране подорожало в 2,5 раза с 2012 года. Ранее показатель составлял 524 евро на семью, сейчас – 1322 евро.

Исходя из сведений Национального института статистики Istat, за 10 лет доход итальянских домохозяйств вырос с 29,5 тыс. евро до 32,8 тыс евро в год.