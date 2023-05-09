Шольц назвал Парад Победы в Москве «демонстрацией силы»

«Давайте не будем бояться такой демонстрации силы», — заявил канцлер в Европейском парламенте в Страсбурге.

В 2200 км к северо-востоку от Страсбурга Путин размещает своих солдат, танки и ракеты, отметил Шольц.

«Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины - до тех пор, пока это необходимо», - подчеркнул канцлер: «Украинцы платят своими жизнями за это безумие могущественного соседнего государства».

Ранее отмечалось, что МИД Украины в лице замминистра Андрея Мельника раскритиковал позицию Германии в поставках оружия Киеву.

Как отметила украинская сторона из 60 обещанных танков «Леопард» Германия поставила ВСУ лишь 18.