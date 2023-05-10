Переговоры по увеличению потолка госдолга привели Байдена в тупик

«Мы договорились, что продолжим наши обсуждения и снова встретимся в пятницу», — заявил президент Джо Байден после обмена мнениями с лидерами обеих сторон.
Если потолок долга не будет повышен в ближайшее время, может произойти беспрецедентный дефолт правительства США, который может погрузить мировую экономику в кризис.
В США парламент через неравные промежутки времени устанавливает потолок долга и определяет, сколько денег государство может занимать.
Потолок долга в настоящее время установлен на уровне в 31,4 трлн долларов США.
Этот потолок был достигнут и Казначейство США должно использовать капитальные резервы, потому что США больше не вправе брать новые долги для оплаты своих счетов.
Байдену и его демократам нужны республиканцы в Конгрессе, чтобы поднять потолок госдолга, однако они выступают против увеличения без существенной экономии отдельных государственных расходов.