Путин разрешил авиакомпаниям РФ полёты в Грузию, отменив визы для грузинов

В среду днём, 10 мая, официальный интернет-портал правовой информации России сообщил, что сегодня Владимир Путин подписал указ, которым аннулировал действие своего прежнего распоряжения от 21 июня 2019 года, которым запретил российским авиакомпаниям совершать полёты в Грузию.

Известно, что указ Путина от 2019 года запрещал гражданские авиаперелёты между Грузией и Россией, утратив действие лишь сегодня. Кроме того, Владимир Путин подписал новый указ, который упраздняет обязательство иметь туристическую визу грузинам для посещения территории России.

В свою очередь российское Министерство иностранных дел опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что рекомендация к россиянам не посещать Грузию признана отменённой. Также в тексте релиза МИД России отмечается, что решение Путина по Грузии призвано улучшить условия взаимодействия между гражданами обеих стран.

Пресс-служба Туроператоров России оперативно отреагировала на новые распоряжения российского президента, сообщив, что первые туристические рейсы в Грузию для россиян могут быть запущены до конца текущего месяца, поскольку россиянам интересны подобные формы отдыха в грузинском государстве.

Известно, что дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой ухудшились в июне 2019 года правительство Грузии выразило протест визиту дипломатов из России, участвовавших в международной конференции православия.