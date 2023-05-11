В преддверии 78-ой годовщины победы союзных сил над войсками нацистской Германии и их военными компаньонами немецкий канцлер Олаф Шольц опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что именно в то время Берлин освободился от "тирании национал-социализма".

Высказывание Шольца было горячо раскритиковано министром юстиции Польши Збигневом Зиобро, который утверждает, что слова канцлера ФРГ имеют абсурдный характер, поскольку он сравнивает реальные человеческие жертвы и геноцид евреев с имиджевым ущербом, который понесла Германия в результате собственной оплошности.

Также Збигнев Зиобро выразил уверенность в том, что Олаф Шольц является либо "идиотом", либо выдающимся политическим актором, действия которого скрупулёзно просчитаны наперёд для создания максимально выгодной позиции в СМИ и других средствах масс-медиа с целью укрепления своей репутации на внутренней и внешнеполитической арене.

Кроме того, Зиобро полагает, что фантазии Шольца мог бы позавидовать ведущий пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельс, ведь слова канцлера Германии следует интерпретировать не иначе как целенаправленную попытку переписать историю немецкой государственности и Второй мировой войны.

В заключение глава Минюста Польши напомнил, именно Олаф Шольц предложил отменить принцип единогласия на голосованиях внутри Европейского союза, однако введение подобной практики является неприемлемым.