Соскин: Залужный отказался от участия в заседании НАТО из-за ссоры с Зеленским

11 мая бывший советник Кучмы Олег Соскин опубликовал видео на своём Youtube-канале, в котором политик порассуждал на тему возможных причин отказа главнокомандующего вооружёнными силами Украины Валерия Залужного от участия в заседании глав генеральных штабов НАТО, о чём ранее сообщил американский адмирал Роб Бауэр.

По мнению Соскина, нежелание Залужного принимать участие в важном мероприятии Североатлантического альянса может быть продиктовано сложной обстановкой внутри Украины. Кроме того, экс-советник Олега Кучмы полагает, что между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским могли возникнуть существенные разногласия о ситуации на поле боя вплоть до ссоры.

Олег Соскин считает, что заявление Залужного об отказе от участия во встрече лидеров генштабов стран-участниц Североатлантического альянса является событием, не имеющим аналогов в истории российско-украинского конфликта, и в будущем оно может спровоцировать самые непредсказуемые последствия.

Характерно, что ранее адмирал Соединённых Штатов Бауэр рассказал прессе о том, что недавно он получил личное письмо от Валерия Залужного, в котором украинский военный чиновник сообщает о своём отказе от участия в новой встрече представителей НАТО, ссылаясь на напряжённую обстановку в Украине.

При этом Роб Бауэр подчеркнул, что Залужный отказался от участия в заседании лидеров генеральных штабов Североатлантического альянса даже в формате видеоконференции.