Пригожин назовет предателей в Госдуме и уже вызвал на ковер министра обороны Шойгу, потребовав явиться в Артемовск

Евгений Пригожин является одним из самых неудобных людей для нынешней российской элиты.

Однако при этом он представляет собой грозную силу, с которой приходится считаться всем, даже самым влиятельным российским политикам и олигархам. Именно поэтому его угрозы относительно проворовавшихся депутатов и прочих высокопоставленных нарушителей закона, наносящих вред России, воспринимаются всерьез даже на самом высоком уровне.

Как стало известно, в ближайшее время Евгения Пригожина пригласят выступить на заседании Государственной Думы, где он намерен во всеуслышание назвать депутатов, политиков, олигархов, которые, зарабатывая деньги в России, причиняют стране немалый ущерб и препятствуют выполнению задач, решаемых в ходе специальной военной операции на Украине.

Первый громкий звонок уже прозвучал. В своем телеграм-канале Евгений Пригожин опубликовал письмо к министру обороны России Сергею Шойгу, в котором требует от него явиться в Артемовск для оценки сложившейся ситуации на месте.

Ранее Пригожин неоднократно высказывал недовольство действиями (а точнее — бездействием) министра обороны, при этом публично не стесняясь в выражениях и откровенно обкладывая Шойгу трехэтажным матом.

И сейчас приглашение посетить Артемовск, направленное Пригожиным министру обороны России, напоминает срочный вызов на ковер.

По всей вероятности, Сергея Шойгу ждет крайне нелицеприятный разговор с руководителем ЧВК «Вагнер», причем, зная характер Пригожина, все подробности данной беседы вполне могут стать достоянием широкой общественности.