13 мая президент Турции Тайип Эрдоган выступил с пресс-конференцией в Стамбуле, где обратился к Кемалю Кылычдароглу, который является главным оппозиционным кандидатом на должность турецкого президента. По словам Эрдогана, Кылычдароглу позволяет себе совершать вербальные нападки на Владимира Путина и Россию в целом.

При этом Тайип Эрдоган уверяет, что не позволит турецкой оппозиции пытаться нарушить устойчивость тесных дипломатических отношений между Анкарой и Московой, поскольку Турция и Россия давно взаимодействуют на принципах партнёрства и не желают терять подобные связи в перспективе.

Кроме того, Эрдоган публично заявил, что для Анкары отношения между Турцией и Российской Федерацией являются не менее важными, чем турецкое сотрудничество с правительством Соединённых Штатов, ввиду чего оппозиционным силам следует отказаться от намерений по их дестабилизации.

Известно, что 7 мая Тайип Эрдоган обнародовал смонтированную видеозапись, на котором показано, как Кемаль Кылычдароглу выступает на фоне плаката главы Рабочей Партии Курдистана (организация запрещена в Турции) Мурата Карайила. Сам Кылычдароглу заявил, что в создании этого видео могут быть заинтересованы россияне.

Также Кемаль Кылычдароглу обратился к правительству России, посоветовав им не вмешиваться в ход турецких выборов для сохранения отношений между Москвой и Анкарой.