Fox News: Байден с ухмылкой смотрел, как журналистов выгоняют из Белого дома

13 мая американский телеканал Fox News опубликовал видео, на котором показано, как Джозеф Байден проводит встречу с испанским премьер-министром Педро Санчесом на полях Белого дома. Во время мероприятия присутствовавшие на нём репортёры пытались задать вопросы Байдену, но это оказалось безуспешно.

Большинство из журналистов, находившихся в Белом доме, желали спросить у Джо Байдена о том, какими будут действия правительства Соединённых Штатов на фоне нового витка миграционного кризиса в государстве и толпах мексиканских нелегалов, находящихся на южной границе страны.

В Fox News отмечают, что представителям независимой прессы не позволили задать вопросы Джо Байдену, поскольку они были выдворены за пределы Белого дома при помощи полицейских. При этом сам Байден около минуты сидел молча, с ухмылкой наблюдая за репортёрами, которых выгоняют на улицу.

Известно, что 11 мая в США введённая Дональдом Трампом норма "Раздела 42" прекратила своё действие. Данная норма позволяла Вашингтону выгонять мигрантов из государств с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. В то же время члены американского правительства пришли к соглашению о размещении 1,5 тысяч военных на мексиканской границе.

Примечательно, что накануне Всемирная организация здравоохранения постановила снять статус пандемии с коронавируса, отметив снижение его заразности и летальности во всём мире.